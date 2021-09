Du 10 au 12 septembre 2021, la Cie Sens Ascensionnels s’installe à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021

Week-end de la Cie Sens Ascensionnels

Vendredi 10 septembre 2021

– 19h : Spectacle « Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate » (salle de cinéma)

Samedi 11 septembre 2021

– 15h & 17h : Spectacle « Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate » (salle de cinéma)

– 20h : concert – Best of des tubes

Dimanche 12 septembre 2021

– 15h & 17h : Spectacle « Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate » (salle de cinéma)

L’Absolu – Cie les Choses de rien / Boris Gibé – Festival Cirque(s) Les Toiles dans la Ville

Du mercredi 01 au samedi 11 septembre 2021

– Les 08, 09 et septembre 2021 à 21h et le 11 septembre 2021 à 18h

