Gagnez vos places pour le spectacle de Tristan Lopin « Irréprochable » au Théâtre du Casino Barrière Lille

Tristan Lopin « Irréprochable » au Théâtre du Casino Barrière Lille le samedi 29 janvier 2022 à 20h30

Tristan Lopin

Aucun potin n’échappe à ce jeune trentenaire, Parisien pure souche. Chaque jour apporte son lot d’anecdotes truculentes et nourrit des réflexions qu’il partage également sur Facebook, Instagram (deux-cent-trente-mille abonnés…) et sa chaîne YouTube. En 2015, il a gagné le cœur du public avec Dépendance affective son premier one-man-show, qui s’est joué à guichets fermés. Il y narrait ses déboires amoureux et les ruptures douloureuses, sujet qu’il maîtrise totalement. Depuis, il brûlait d’aborder des thèmes plus sociétaux. C’est chose faite avec ce nouveau cru, mûri durant le confinement, et qui se veut plus engagé.

L’humoriste “sensible” qui voue un culte à Britney Spears et à Jennifer Aniston y parle, entre autres, du féminisme, du climat, de la carrière de Loana et des gens qui portent des Birkenstocks. Quel rapport ? Il assure qu’il y en a un. Toujours aussi drôle et décapant, le nouveau spectacle de Tristan Lopin lui permet de faire le bilan de ses névroses : en tête, sa peur de l’abandon et du temps qui passe. Les aberrations du monde d’aujourd’hui comme l’homophobie, la malveillance ou la surconsommation nourrissent également des sketches grinçants qui font mouche, au premier comme au second degré.

Les batteries chargées à bloc, il sera tout feu tout flamme sur la scène du Théâtre du Casino Barrière de Lille avec ce spectacle irréprochable et plus que jamais dans l’air du temps.

Les tarifs se situent entre 21€ et 32€.

Site internet du Casino Barrière Lille

Jeu-Concours

3 x 2 places à gagner pour le spectacle de Tristan Lopin « Irréprochable » au Théâtre du Casino Barrière Lille le samedi 29 janvier 2022 à 20h30

Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Source : Casino Barrière Lille / Images : DR – © A Mon Tour Prod / © Fierce Prod