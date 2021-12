Gagnez vos places pour le concert privé RFM SESSION VIP avec Claudio Capéo

Zoom Sur Lille et RFM vous offrent vos places pour le concert privé « RFM SESSION VIP avec Claudio Capéo » au Musée de la fête foraine à Saint-André-Lez-Lille ce lundi 13 décembre 2021.

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or).

Un événement RFM Nord (96 FM)

5 x 2 places à gagner pour le concert privé « RFM SESSION VIP avec Claudio Capéo » au Musée de la fête foraine – Rue Félix Faure à Saint-André-Lez-Lille ce lundi 13 décembre 2021.

