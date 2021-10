Week-end Indien à la Gare Saint Sauveur de Lille

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021

Bollywood, Bole, Bhale

Un week-end 100% indien imaginé par Manjushree. Au programme : conte, spectacle pour enfants, musique, atelier de musique indienne, boom bollywood, Bal indien, DJ set…

Samedi 30 octobre 2021

15h à 16h : Quizz Inde (Halle A)

15h30 à 16h30 : Conte musical indien Ganesh compagnie Jam (Salle de Cinéma)

16h à 17h : Duo musique hindoustanie, Arnaud Eurin et Eric Navet pour un concert meditatif de musiques traditionnelles de l’Inde du Nord (Halle A)

17h à 18h : Boom Bollywood, spectacle participatif suivi d’un lancer de couleurs en extérieur (Salle de Cinéma)

18h – 19h : DJ set deep house et bass music par Arfaaz Kagalwala, originaire de Mumbaï en Inde et plus connu sous le nom de Fuzzy Logic (Halle A)

20h : Initiation à la danse bollywood et Flashmob’ lumineuse (Halle A)

20h30 – 22h : Bal indien Fluo et bollywood animé par Manjushree Pradhan, Arfaaz Kagalwallah et Ilyas Raphaël Khan (Halle A)

22h – 23h : DJ set psytrance avec Steveun

Dimanche 31 octobre 2021

14h30 à 15h30 : Quizz Inde

15h30 à 16h15 : « Les fables de la Fontaine », un spectacle pour enfants animé par Manjushree Pradhan et accompagné par les musiciens Fred Tétaert et Éric Navet (Salle de Cinéma. À partir de 4 ans)

16h30 à 19h30 : DJ set (Halle A)

17h à 17h45 : Conte musical indien « Le roi et le cadavre » avec Emmanuel De lattre (Salle de Cinéma. À partir de 8 ans), spécial halloween

18h30 à 19h30 : Prakriti, spectacle de danse par Manjushree Pradhan accompagnée des musiciens Éric Navet et Arnaud Eurin (Salle de Cinéma)

Source & image : © lille3000