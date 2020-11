Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce neuvième article, la Vieille Bourse.



La Vieille Bourse

Vestige de l’occupation espagnole, dessinée par Julien Destrée. C’est incontestablement le plus beau monument de la Ville construit de 1652 à 1653. La Vieille Bourse est un joyau qui servait jadis à la bourse des marchandises. Elle est composée de 24 petites maisons identiques qui entourent un cloître. L’œil est attiré par la variété infinie des cariatides qui ornent les pilastres. La même opulence se retrouve dans le décor des fenêtres, aux frontons tantôt courbes ou triangulaires, ornés de cartouches, de guirlandes et fruits charnus, à la manière de la Renaissance Flamande. Elle accueille dans sa cour intérieure tous les après-midi (sauf le lundi) des bouquinistes et des joueurs d’échecs.

Vieille Bourse Cariatides de la Vieille Bourse Vieille Bourse de nuit



Sources : Ville de Lille / Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom sur Lille