Vendredi 29 janvier 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une conférence en ligne « Louis-Léopold Boilly, peintre inclassable »

Le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une nouvelle conférence en ligne. Louis-Léopold Boilly, peintre inclassable, vendredi 29 janvier 2021 à 12h30, avec Étienne Bréton et Pascal Zuber, experts en tableaux anciens, auteurs en 2019 de la monographie de référence Louis-Léopold Boilly aux éditions Arthena.

La conférence est accessible gratuitement via la plateforme Teams après inscription par email >>> swatine@mairie-lille.fr

Louis-Léopold Boilly, peintre inclassable

Cette conférence réunira les deux spécialistes du peintre Louis-Léopold Boilly (La Bassée, 1761 – Paris, 1845), dont le Palais des Beaux-Arts de Lille conserve et expose un ensemble remarquable : ses études pour l’Atelier d’Isabey, son chef-d’œuvre conservé au Musée du Louvre, les portraits de Monsieur et Madame d’Aucourt, et son Trompe-l’œil aux pièces de monnaie… Une très belle occasion d’en apprendre davantage sur cet article inclassable.



