Vendredi 07 mai 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une conférence en ligne « Méditer avec les œuvres »

Vendredi 07 mai 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une nouvelle conférence en ligne : Méditer avec les œuvres par Stéphane Nau, instructeur en méditation pleine conscience et MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

La conférence est accessible gratuitement via la plateforme Teams après inscription >>> https://reservations.lille.fr/event/pbalille

L’Art ET LA justice

L’artiste, dans son geste, exprime sa vérité de l’instant : il s’arrête, se relie à l’essentiel et laisse jaillir le trait, la forme, la couleur. Jusqu’à ce que le sujet, le geste et l’artiste ne fasse qu’un. En cela, la création est méditation. Lorsque nous voyons une œuvre, sommes-nous de simples spectateurs ? Ne s’agit-il pas à cet instant d’une rencontre intime, profonde, sensible avec elle, son univers, celui de l’artiste et du lieu ? Expérimentons avec Stéphane Nau, lors de pratiques méditatives, cette unité dans laquelle il n’y a ni spectateur, ni œuvre, ni artiste mais un tout inséparable.

Source et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille