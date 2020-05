Depuis 2010, Tradi’Balade propose des visites de Lille… en 2CV. Ces visites sont animées par des chauffeurs-guides, qui retracent l’histoire de la ville à travers des anecdotes culturelles et humoristiques. A la fois sympathiques, culturelles et ludiques, les visites en 2CV permettent de vivre et de partager une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite de Lille au cours de laquelle les participants découvriront toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, l’histoire et l’architecture de la ville.



Tradi’Balade propose également des rallyes et jeux de pistes insolites dans la ville de Lille ou dans sa région. En équipe, en 2CV puis à pied dans les rues piétonnes du Vieux-Lille, les participants devront résoudre des énigmes et répondre à des questions culturelles. Ils profiteront ensuite d’une halte bières du Nord, d’une halte gaufres artisanales locales, de la découverte d’une chocolaterie traditionnelle du Vieux-Lille, de la visite de monuments et de lieux insolites.

Infos pratiques

Tradi’Balade

28, place du Général de Gaulle (Grand’Place – Vieille Bourse)

Site internet de Tradi’Balade

Téléphone : 03 20 51 10 29

Source & photo : DR / © Tradi’Balade