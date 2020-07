Du 17 au 21 juillet 2020, Lille se met à l’accent Belge !

Du vendredi 17 au mardi 21 juillet 2020 (jour de la Fête Nationale Belge), l’agence d’attractivité Hello Lille, l’association des commerçants GAEL, la FLCAS, l’Office de Tourisme de Lille et la Ville de Lille organisent un week-end dédié à l’accueil festif de nos voisins belges en cette première semaine des soldes ! Lille se mettra aux couleurs de la Belgique et rendra hommage à ses clients et touristes belges, coutumiers des virées shopping.

Au programme : mise en couleur des vitrines et des rues commerçantes, animations et déambulations musicales dans la ville, visites guidées et insolites de la ville de Lille et parcours shopping chez les commerçants !

Visites découvertes de la Ville de Lille

En partenariat avec Tradi’balades, nos amis belges pourront profiter d’une visite insolite du Vieux-Lille à bord d’une 2CV. Rendez-vous place Rihour. La balade est gratuite sur présentation d’une pièce d’identité belge.

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Lille, il sera également possible de parcourir la ville de Lille confortablement installé dans un car décapotable à bord du City Tour. Seulement 12€ sur présentation d’une pièce d’identité belge à l’Office de Tourisme de Lille.

Une immersion shopping et gastronomique

Tout le week-end les commerçants et les hôtels mettront à l’honneur la Belgique à travers leur décoration de vitrine mais aussi en proposant des remises spéciales ainsi que des petits cadeaux aux visiteurs belges.

Côté restauration, les spécialités de nos régions seront mises à l’honneur et proposées en clin d’oeil à nos deux

cultures si proche.

Nos voisins belges pourront également profiter de l’événement Bière Expérience qui se déroule à Lille Grand Palais pour seulement 5€ !

Lille aux couleurs de la belgique

Dès la nuit tombée, la Grand’Place de Lille et Lille Grand Palais porteront fièrement les couleurs de la Belgique.

Côté accessibilité du centre ville, les rues du centre et le Vieux-Lille seront piétonnisées samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020 de 10h à 19h.

Site internet du GAEL

Source : GAEL / FLCAS et images : DR