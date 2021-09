Théâtre, peinture, opéra et danse sur Grand écran chez Kinepolis

L’Art (théâtre, peinture, opéra et danse) s’invite et se vit sur Grand écran chez Kinepolis.

Riche en nouveautés, la saison culturelle 2021/2022 promet émerveillement et expériences étonnantes. Il y en a pour tous les goûts : du théâtre avec les 4 pièces les plus populaires de Molière interprétées par la Comédie Française, des performances inouïes d’opéras et ballets en direct de New York et Moscou et des expositions dédiées aux œuvres des artistes les plus renommés, comme Paul Cézanne ou Van Gogh. Kinepolis vous emmène aux premières loges.

Des représentations internationales d’opéras & danse en direct

Avec la retransmission d’opéras en direct du Metropolitan Opera de New York et de ballets depuis le Bolchoï de Moscou, Kinepolis offre à ses spectateurs la possibilité de vivre de grands événements internationaux comme s’ils étaient aux premières loges. Côté lyrique, pas moins de 10 spectacles seront proposés dont 7 inédits. Parmi eux Turandot, Lucia Di, Lammermoor, Hamlet ou encore Comme un feu dévorant renfermé dans mes os. En danse, les œuvres incontournables du répertoire seront diffusées Casse Noisette et Le Lac des Cygnes.

Les expositions de Raphaël, Cézanne, Van Gogh ou Pissaro sur grand écran

Vous ne pouvez pas vous rendre dans les musées de renom ? Kinepolis vous ouvre les portes des plus grands, vous laissant découvrir les plus belles expositions proposées à travers le monde grâce aux images captées exclusivement pour la diffusion au cinéma. Une manière originale et inédite d’appréhender le travail et l’héritage d’artistes majeurs

grâce aux plans de détail, aux commentaires d’experts, ou encore aux coulisses Kinepolis vous donne rendez vous avec Raphaël Cézanne, Van Gogh, Pissaro ou encore les plus belles œuvres illustrant Pâques et la Passion du Christ.

Tarif normal : 12€ / Tarif réduit moins de 14 ans : 8€ (hors suppléments éventuels)

Les pièces les plus populaires du répertoire de Molière

Le Malade imaginaire, Tartuffe, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme… A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, la Comédie Française donne rendez vous aux spectateurs de Kinepolis pour une saison entièrement dédiée au dramaturge. Le 15 janvier 2022, le jour de son anniversaire, la diffusion en direct de Tartuffe sera suivie sur scène de l’hommage de la Troupe à Molière.

Tarif normal : 18€ / Tarif réduit moins de 26 ans : 10€ / Tarif de Groupe : 10 € (hors suppléments éventuels)

