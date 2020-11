Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce cinquième article, la statue du maire François André-Bonte.

Statue du maire françois andré-bonte



La statue du maire François André-Bonte (maire de Lille lors du siège de 1792 – marchand de dentelles et négociant en soieries), inaugurée place du Concert le 26 avril 1908. La statue a été volée en 1918 et remplacée à l’identique en 1922. Le piédestal est orné de bas reliefs en bronze figurant des épisodes du siège de la ville. Le sculpteur est Jules Déchin et l’architecte et D. Ghesquier.

Photo : © Zoom sur Lille