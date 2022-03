Samedi 12 mars 2022, la Tribu Move & Meet organise une soirée-rencontres & Blind Test années 1980-1990 au Loft 122

La Tribu Move & Meet organise une soirée-rencontres & Blind Test années 1980-1990 le samedi 12 mars 2022 au Loft 122 (Roubaix).

Tu es parents solo ou solo sans marmot et tu as envie de sortir de ton quotidien en rencontrant de nouvelles personnes et en découvrant de nouvelles activités ? Avec la Tribu Move and Meet c’est possible même avec les enfants alors tu n’as aucune excuse pour ne pas te joindre à eux. Au menu de cette soirée : une brochette de célibataires (lutins bienvenus), une dose de gourmandise, le tout parsemé de bonne humeur et de convivialité.

Ceux qui le souhaitent pourront revoir leurs classiques des années 80 et 90 en participant à un Blind Test en équipe.

Bonne humeur et convivialité sont de rigueur. Animations proposées lors du repas pour briser la glace et faire connaissance. Sur inscription uniquement avant le 07 mars 2022 et dans la limite des places disponibles.

Renseignements et réservations >>> cliquez ici !!!

Source et images : DR / © La Tribu Move and Meet