Réouverture du Zoo de Lille le mercredi 19 mai 2021

Après de longs mois de fermeture, le Zoo de Lille rouvrira ses portes à partir du mercredi 19 mai 2021 à 10h.

Le Zoo de Lille vous accueillera tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h en semaine et de 10h à 19h le week-end. Pour répondre aux besoins de tous dans le respect des consignes sanitaires, des mesures de précaution ont été mises en place :

– Port du masque obligatoire

– Mise à disposition de bornes de distribution de gel hydroalcoolique

– Signalétique rappelant les gestes barrières tout au long du parcours de visite

– Désinfection régulière de toutes les zones de contacts

– Sens de visite adapté et matérialisé

– Pique-niques non autorisés

– Toute sortie est définitive.

Infos pratiques

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille