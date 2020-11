Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingtième-cinquième article, la Porte de Paris.

La Porte de Paris

Cet Arc de Triomphe a été érigé de 1685 à 1692 pour célébrer la prise de la ville par Louis XIV en 1667. Il remplace l’ancienne porte des malades, de construction plus modeste, qui s’intégrait déjà dans l’enceinte depuis le Moyen-Age. L’architecte Simon Vollant a volontairement sculpté un décor où s’expriment la puissance et la magnificence du Roi Soleil. Au sommet, une Victoire, assise au milieu de trophées d’armes et de drapeaux, dépose une couronne de lauriers sur la tête de Louis XIV taillée dans un médaillon. A droite dans une niche, Hercule avec sa massue symbolise la force. A gauche figure Mars, dieu de la guerre.

Porte de Paris Porte de Paris depuis le Beffroi de la Mairie Mapping sur la Porte de Paris

Adresse : place Simon Vollant

Source : Office de Tourisme de Lille Photo : © Zoom sur Lille