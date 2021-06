Piétonnisation de la rue de Gand du 09 juin au 30 septembre 2021

La piétonnisation estivale de la rue de Gand dans le Vieux-Lille revient cette année, à partir du mercredi 09 juin jusqu’au jeudi 30 septembre 2021, afin de favoriser la déambulation et l’accès aux commerces, bars et restaurants.

La rue de Gand (jusqu’à l’intersection de la rue de Thionville) sera piétonne du mardi au vendredi de 17h à 23h et les samedis et dimanches de 11h à 23h. Le stationnement est interdit de 16h à 23h du mardi au vendredi et de 10h à 23h le week-end, sous peine de mise en fourrière.

Seuls les véhicules de secours, de livraison de médicaments, de déménagement, des riverains titulaires de la carte mobilité inclusion, pourront circuler. Les riverains disposant d’un parking privé dans ce périmètre pourront le quitter et le regagner.

Du fait des travaux en cours place du Lion d’Or et rue des Chats Bossus, la rue Saint Jacques est fermée à la circulation entre la place du Lion d’Or et la rue des Tours.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille