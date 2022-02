Pairi Daiza annonce l’arrivée de 2 orangs-outans de Sumatra

Les équipes de Pairi Daiza ont l’immense joie d’annoncer l’arrivée de Julia et Moli, orangs-outans de Sumatra. Mère et fille ont rejoint le parc dans le cadre du programme européen de conservation de cette espèce en danger critique d’extinction.

Julia, née au zoo de Munich (Allemagne) en 2002 et sa fille Anna-Hanna (surnommée Moli par ses soigneurs Hongrois) née à Budapest en 2014 sont arrivées à Pairi Daiza le 30 janvier dernier. Les deux orangs-outans sont en provenance du zoo de Budapest (Hongrie).

Crédit Photo : © Pairi Daiza

Julia et Moli sont de magnifiques représentantes de l’espèce déjà présente à Pairi Daiza : les orangs-outans de Sumatra. Pour rappel, les orangs-outans sont une espèce classée « en danger critique d’extinction » par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN). Pairi Daiza héberge désormais huit orangs-outans de l’espèce originaire du nord de la grande île indonésienne de Sumatra.

Victimes du braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacé notamment par d’immenses plantations de palmiers à huile, les orangs-outans voient leur population lentement décliner. On estime qu’il subsiste à peine 14 000 orangs-outans de Sumatra dans la Nature. A ce rythme et sans action résolue en faveur de la protection de l’espèce, ces animaux très intelligents et si particuliers auront bientôt complètement disparu de la nature.

Pairi Daiza est très engagé en matière de conservation des espèces menacées. En préservant le capital génétique de l’orang-outan, dans le cadre de programmes de conservation, les parcs animaliers comme Pairi Daiza participent résolument à réduire le risque d’extinction totale.

En concertation avec le coordinateur européen de l’espèce, il a été décidé que Julia et Moli partageraient le territoire de Gempa (16 ans) et Sinta (27 ans). Cette mise en contact vise à optimiser les chances de reproduction de l’espèce.

Agir en Belgique et à Bornéo

En-dehors de ses murs, Pairi Daiza se veut aussi très actif dans la protection des orangs outans. En 2020, la Pairi Daiza Foundation a permis la reforestation et l’irrigation d’un territoire anciennement détruit par l’homme à Bornéo. Dans les années 90, la forêt où habitaient des orangs-outans avait été remplacée par des cultures de riz. Les fonds de la Pairi Daiza Foundation ont permis de restaurer l’humidité naturelle des sols (des tourbières marécageuses à l’origine) et de replanter 11 000 arbres dans cette région dégradée.

A l’automne dernier, la Pairi Daiza Foundation a renouvelé son engagement auprès de la Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dans un formidable projet de réintroduction. 9 orangs-outans qui avaient été, comme beaucoup de leurs congénères, recueillis par la BOSF alors qu’ils avaient été privés de leurs parents et/ou de leur habitat en raison du braconnage et de la déforestation vont pouvoir très prochainement retrouver la vie sauvage. Après un long processus de réhabilitation, ils sont en effet, à présent, dans la dernière étape avant leur retour dans la nature : un séjour sur des îles de réadaptation, en pleine forêt, où ils pourront aiguiser leurs compétences de survie en conditions réelles. Ils commenceront à se nourrir de fruits sauvages, à côtoyer d’autres espèces, à faire leur nid dans les arbres, etc. Sur ces îles, les orangs-outans bénéficient encore d’une aide minimale. Ils reçoivent un supplément de nourriture deux fois par jour (mais sans contact humain). Leur bien-être est évalué quotidiennement et un vétérinaire est prêt à intervenir en cas de problème de santé. Les équipes observent quotidiennement leur comportement. C’est sur cette base qu’ils détermineront à quel moment les orangs outans seront entièrement autonomes et prêts à retrouver la vie sauvage.

Crédit Photo : © BOSF Foundation

Grâce au soutien de la Pairi Daiza Foundation, des infrastructures seront construites ou rénovées sur ces îles et les équipes sur place recevront des équipements supplémentaires pour monitorer les animaux à distance.

A ce jour, la Pairi Daiza Foundation et ses généreux donateurs ont financé deux projets en Indonésie. Un soutien qui pourrait encore être renouvelé à l’avenir.

En attendant, les visiteurs et les parrains de la Fondation pourront retrouver Julia, Moli, Sinta, Gempa, Sari, Ujian, Berani et Mathaï, dès l’ouverture de la saison de Pairi Daiza, ce samedi 12 février 2022.

Gempa Sinta

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza – Photos : © Pairi Daiza / © BOSF Foundation