Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingtième article, l’Opéra de Lille.

L’Opéra de Lille

En 1907, suite à l’incendie du théâtre, l’architecte lillois Louis-Marie Cordonnier est chargé de construire un Opéra, dans l’esprit des réalisations de Charles Garnier à Paris et Monte-Carlo. Réalisé juste avant la Première Guerre Mondiale, il est inauguré par les Allemands en 1916, puis une seconde fois par les Français en 1923. Ce bâtiment néo-classique, présente une décoration somptueuse, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’intérieur présente un escalier monumental et un riche décor de style Louis XVI fait de marbre, de stuc, de bronze, d’or et de cristaux scintillants. Sur le fronton surmontant la façade, Apollon entouré de ses muses est l’œuvre de Hippolyte Lefebvre. A gauche, l’allégorie de la Musique est due au sculpteur Alphonse-Amédée Cordonnier, à droite la Tragédie du sculpteur Hector Lemaire. L’Opéra peut accueillir 1136 personnes dans sa grande salle à l’italienne (l’un des derniers exemples construits en France) et abrite aussi des salons, le foyer du public, un bar-fumoir et des galeries.

L’Opéra de Lille L’intérieur de l’Opéra de Lille L’intérieur de l’Opéra de Lille L’intérieur de l’Opéra de Lille L’intérieur de l’Opéra de Lille L’intérieur de l’Opéra de Lille

Adresse : place du Théâtre

Source : Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom sur Lille