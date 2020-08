One Brain Lille, un Escape Game 2.0 !

Envie de participer à un jeu d’évasion grandeur nature ? Depuis plus de 2 ans, One Brain – Escape Game 2.0 au 11bis, boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille (à proximité de la Gare Saint Sauveur) vous propose de vivre plusieurs expériences !

One Brain – Escape Game 2.0

One Brain est un centre de recherche dont l’objet est Le live Escape Game, ou Jeu d’évasion grandeur nature.

Filiale de la division Divertissement du groupe Digital Brain Industries, le centre a été fondé à la création de Maia, le premier superordinateur doté d’intelligence artificielle au monde à être entièrement dédié à l’escape gaming. Alliant rapidité de calcul et raisonnement logique, elle analyse les tendances, les histoires, les mécanismes logiques, pour produire des jeux innovants et originaux.

L’équipe de chercheurs dévoués ont pour lourde tâche d’analyser les scénarios de Maia et de superviser les tests de ces derniers. Si aucune anomalie n’est décelée et une fois le jeu 100% sécurisé, il est validé par les chercheurs et transféré à la direction avant sa commercialisation.

En participant aux recherches de One Brain, vous contribuerez au futur de l’Escape Game ! Rejoignez-les, réservez un créneau et prenez part à l’une des expériences !

8 raisons de venir à One Brain

Immersif

Scénarios progressifs et travaillés, décors soignés et ambiance sonore originale.

Hight Tech

Plongez dans les histoires ! Qu’elles soient assumées ou camouflées, les technologies sauront vous impressionner.

Original

Finis les meubles chinés ! Vous vous attendiez à jouer les détectives ou les agents secrets ou à sauver le monde d’une épidémie ? Navrés…

Gratifiant

Dans un Escape, tout est question de temps. Mais chez One Brain, pour être dans le Top, il va falloir faire péter la fiche de score !

Adaptable

Pour chaque mission, vous aurez le choix entre trois niveaux de difficulté. De quoi ravir les novices comme les experts !

Énigmes

Pas de bon Escape sans bonnes énigmes ! Les créateurs ont fait surchauffer leurs cerveaux pour vous proposer des épreuves funs et novatrices.

Coopératif

Réfléchir ensemble, c’est bien. Agir ensemble, c’est mieux ! Si vous voulez sortir à temps, il va falloir s’entraider !

Passionnés

Par des joueurs, pour les joueurs. Avant d’être entrepreneurs, les créateurs sont surtout des joueurs passionnés, au service des joueurs.

Mission « Le Cube » – A partir de 12 ans

NOUS RECHERCHONS DES VOLONTAIRES POUR LA MISE EN FONCTION D’UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

Venez participer à une expérience historique ! Contribuez au démarrage d’un superordinateur unique en son genre. Pour la science.

Il est capable de résoudre et de produire des énigmes à une vitesse record. En théorie. Puisqu’il vient tout juste d’être créé, il doit d’abord passer par une phase d’apprentissage afin d’enrichir sa base de données.

Votre tâche consistera donc à réaliser une série d’épreuves simples afin de lui enseigner les mécanismes rudimentaires de fonctionnement d’un jeu d’évasion grandeur nature. Cette opération de routine ne devrait prendre qu’une petite heure de votre temps. Si tout se passe bien (l’entreprise One Brain ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas d’accident(s), perte des fonctions cognitives, exposition à des rayons gamma, ou tout autre désagrément inhérent à l’avancée de la science).

Aucun diplôme particulier ou entraînement spécifique n’est exigé. Vous choisissez le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez participer, et nous redéfinirons l’avenir ensemble.

Mission « Hantée » – A partir de 16 ans

UNE BANDE DE COPAINS, UN SOIR HALLOWEEN, UNE LÉGENDE URBAINE SORDIDE. CHICHE ?

Nous avons demandé à notre superordinateur de créer un nouveau scénario à tendance « horrifique ». Votre but est simple et « sans danger » : le tester avant sa commercialisation.



On dit que derrière cette porte une horrible tragédie a eu lieu.

Dans le local de cet Escape Game, aujourd’hui condamné, une équipe est entrée pour jouer, et n’en est plus jamais ressortie. Histoire vraie ? Rumeur absurde ? Au sein de votre groupe, les avis sont divisés.



Quel meilleur moyen d’en avoir le cœur net que d’y pénétrer et se faire son propre avis ?

Site internet de One Brain

Source et Photos & images : DR / © One Brain