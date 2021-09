Nouveau casting pour le tournage du prochain film d’Arnaud Desplechin « Frère et Soeur » avec Marion Cotillard

Dans le cadre du tournage du prochain film « Frère et Sœur » réalisé par Arnaud Desplechin avec Melvil Poupaud et Marion Cotillard, produit par Why Not Productions, et qui se tournera en novembre/décembre à Lille/Roubaix la production recherche le personnage de Marie-Louise, une femme entre 75 et 85 ans, faisant son âge, avec une certaine fragilité, qui sera hospitalisée suite à des graves blessures.

Le tournage aura lieu à Lille et Bruay-la-Buissière entre novembre et décembre.

Plus d’infos sur le Casting sur le site de Cast Prod >>> cliquez ici !!!

Source : Cast Prod – Photo : © Zoom Sur Lille