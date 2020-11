Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingtième-huitième article, la Citadelle de Lille.



La Citadelle de Lille

La Citadelle de Lille est édifiée de 1667 à 1670 par Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, sur ordre de Louis XIV qui vient de conquérir la ville. Elle fait alors partie du Pré Carré, double ligne de places fortes s’étendant de la mer du Nord à la Meuse pour protéger les frontières. C’est une véritable ville dans la ville, entourée de bastions formant une étoile à cinq branches. Qualifiée de « Reine des Citadelles » Vauban lui-même disait qu’elle était la plus belle et la plus achevée du royaume. C’est à la fois un chef-d’œuvre de fortification, d’art urbain et d’architecture française. la Citadelle de Lille est toujours occupée par l’armée et ne se visite que dans le cadre de visites guidées organisées par l’Office de Tourisme de Lille.

Porte Boufflers Plaque à l’intérieur de la Citadelle Place d’Armes Porte Royale côté intérieur Plaque à l’intérieur de la Citadelle Chapelle dans la Citadelle

Adresse : avenue du 43ème Régiment d’Infanterie

Retrouvez notre article sur la Citadelle de Lille

Source : Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom Sur Lille