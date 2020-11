[Monument Lillois – 27] Monuments et Statues en hommage à Léon Trulin

Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingtième-septième article, les Monuments et Statues en hommage à Léon Trulin.

Qui est Léon Trulin

Né à Ath en Belgique en 1897, Léon Trulin s’installe à Lille avec sa famille à la mort du père. Pour aider sa mère chargée de huit enfants, il est employé quand la guerre éclate.

En juin 1915, alors que Lille et la majeure partie de la Belgique sont occupées, Léon Trulin gagne l’Angleterre pour s’engager dans l’armée belge qui a trouvé refuge Outre-Manche. Refusé pour son aspect chétif, les Britanniques lui proposent de faire du renseignement en zone occupée. Il crée alors son organisation, baptisée « Noël Lurtin », anagramme de ses prénom et nom, à laquelle adhère sa bande de copains, tous adolescents. Ensemble, ils font parvenir en Angleterre rapports, photos et plans d’installations militaires allemandes.

Arrêtés près d’Anvers et transférés à Lille, Léon Trulin est condamné à mort le 05 novembre 1915. Léon Trulin est fusillé le 8 dans les fossés de la Citadelle.

Monuments et Statues en hommage de Léon Trulin

Dans l’hommage solennel que la ville de Lille rendra à ses « résistants » de la Première Guerre mondiale, Léon Trulin tient une place toute particulière.

1) Un monument sur les lieux même de sa mort est érigé dans les fossés de la Citadelle.

2) Sur sa tombe, au cimetière de l’Est (allée K13), est dressée une statue le représentant juste avant son exécution, dos au mur.

3) Square Daubenton, le monument aux Fusillés Lillois le représente gisant aux côtés des membres du réseau Jacquet. 4) Pour lui rendre hommage, une statue lui est également dédiée en 1934 avenue du Peuple Belge avant d’être déplacée dans la rue qui porte son nom. Sur le socle de celle-ci, est repris un extrait de sa dernière lettre à sa mère : « Je pardonne à tout le monde, amis et ennemis. Je fais grâce parce qu’on ne me la fait pas ».

Adresse : 1) Parc de la Citadelle – voie des Combattants / 2) Cimetière de l’Est – 1 rue du Ballon – allée K13 / 3) Square Daubenton / 4) Rue Léon Trulin

Découvrez les Monuments Lillois



Source : Chemins de Mémoire – Photos : © Zoom Sur Lille