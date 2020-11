Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingtième-sixième article, l’Hospice Gantois.

L’hospice Gantois

Fondé en 1460 par Jean de la Gambe dit le Gantois, qui avait fait fortune dans le commerce de l’albâtre. Par son testament du 22 novembre 1466, il confirma la fondation de l’hôpital et le dota d’un règlement dans lequel était stipulé que six à huit sœurs Augustines devaient accueillir et soigner treize malades âgés d’au moins soixante ans. L’Hospice Gantois se trouvait alors dans un quartier populaire comptant de nombreuses fondations religieuses. Construit autour d’une grande salle et d’une chapelle où fut enterré le fondateur, des bâtiments bas s’organisent autour de 4 cours. Agrandi au XVIIème siècle par la maison du chapelain (à gauche), et par une maison d’accueil ornée d’une niche abritant St Jean-Baptiste (à droite), l’Hospice vivait entre autre des loyers des maisons à pignons construites à la même époque (à l’angle). Le bâtiment de briques et de pierres, s’inscrit dans le style de la Renaissance flamande. Monument historique depuis 1923. L’Hospice Gantois a poursuivi son activité en tant qu’établissement d’accueil pour les «pauvres d’esprit», les déshérités, les femmes malades et les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses religieuses y sont restées jusqu’en 1995. Le CHU de Lille, propriétaire des lieux, décida alors de le fermer, pour des raisons de sécurité. Mais l’histoire de l’hospice n’allait pas s’arrêter là. En 1997, deux projets sont apparus : réaliser un musée hospitalier ou créer un hôtel de luxe. Le second choix fut adopté. L’Hermitage Gantois a ouvert ses portes le 05 septembre 2003, pendant la Braderie de Lille.

L’Hospice Gantois Mapping sur l’Hospice Gantois L’Hospice Gantois

Adresse : 224, rue Pierre Mauroy

Sources : CHRU de Lille / Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom sur Lille