[Monument Lillois – 21] L’Église Saint-André

Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce vingt-et-unième article, l’Église Saint-André.

l’église Saint-André

La construction de l’Église Saint-André s’est étalée du XVIIIème au XIXème siècle. L’église paroissiale Saint-André existait depuis le XIIIème siècle, elle était située au rempart Saint-André. Endommagée par des obus lors du siège des Autrichiens en 1708, elle est finalement détruite en 1784. On utilise alors la chapelle du couvent des Carmes déchaussés, rue Royale, qui sera rebaptisée en l’Église Paroissiale Saint-André. Sous la pression des fidèles, les Carmes déchaussés décident de bâtir une grande église. Les religieux se lancent dans un vaste chantier, faisant appel à l’architecte Thomas-Joseph Gombert pour la construction de leur chapelle. Les travaux débutent le 09 août 1701. Par manque d’argent, les travaux sont interrompus en 1724, puis reprennent en 1753. Le 13 janvier 1758, l’église est solennellement consacrée. Durant la période révolutionnaire, l’église est fermée, transformée en magasin et en grange. En 1889, un nouveau clocher est réalisé par l’architecte Louis-Marie Cordonnier. La façade de l’église est en pierre de taille calcaire. La tour-clocher est en brique et en pierre avec un dôme en métal au sommet. Les murs latéraux sont en brique et la toiture en ardoise. L’église, de plan allongé à trois vaisseaux, est formée par une nef de six travées, d’un chœur de trois travées et des bas-côtés terminés par une absidiole. Dans cette église, furent baptisés le Général de Gaulle (le 22 novembre 1890), le Cardinal Liénart… L’Église Saint-André est classé Monument Historique par arrêté du 17 octobre 1949.

Adresse : 121, rue Royale

Découvrez les Monuments Lillois



Sources : Ville de Lille / Vieux-Lille – Photos : © Zoom Sur Lille