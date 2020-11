[Monument Lillois – 10] Le Monument aux Morts de Lille

Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce dixième article, le Monument aux Morts de Lille.



Le monument aux Morts de Lille

Lieu de rassemblement de toutes les manifestations du souvenir, l’imposant Monument aux Morts de Lille s’adosse à la chapelle du Palais Rihour. Ce monument se dresse place Rihour sur les vestiges de l’hôtel de ville incendié en 1916. Édifiée au début du XIXème siècle à l’emplacement de la salle du Conclave du Palais Rihour.

Après la guerre, le maire Gustave Delory décide de reconstruire l’Hôtel de ville près de la Porte de Paris. Par conséquent, sur l’espace libéré place Rihour, le conseil municipal vote l’implantation du Monument aux Morts de Lille. En 1924, l’architecte Jacques Alleman et le sculpteur Edgar Boutry sont choisis : leur projet, baptisé « Melancolia », illustre les heures dramatiques de l’occupation de Lille entre 1914 et 1918. Mais dans le même temps, un véritable circuit commémoratif de la Grande Guerre se crée dans la ville avec les monuments dédiés aux Fusillés du Comité Jacquet, à Léon Trulin, Louise de Bettignies, ou encore aux victimes de l’explosion de la poudrière des 18 Ponts.

Il faut donc modifier le programme des sculptures prévu place Rihour. On choisit des allégories et notamment celle qui rappelle le triste sort des « captifs » dont le sort dépendait du maintien de l’ordre public dans la ville soumise à l’occupation : en juillet 1915, 30 otages sont enfermés à la Citadelle et 131 autres sont déportés en Allemagne lorsque des ouvriers lillois refusent de travailler pour l’armée occupante. En novembre 1916, 300 civils (dont le maire Gustave Delory) sont envoyés dans un camp pour obtenir du gouvernement français qu’il libère ses propres otages allemands.

Aussi, malgré l’avis de certains qui souhaitaient une inscription plus « patriotique », la Ville de Lille choisit de dédier ce monument « Aux Lillois, soldats et civils morts pour la Paix ».

Monument aux Morts de Lille Mapping sur le Monument aux Morts de Lille Monument aux Morts de Lille Monument aux Morts de Lille – La Paix Monument aux Morts de Lille – La Relève

Monument aux Morts de Lille- Les Captifs



Sources : Chemins de Mémoire – Photos : © Zoom sur Lille