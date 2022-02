[Manga K] Dimanche 13 mars 2022, avant-première à Kinepolis Lomme du film « Jujutsu Kaisen 0 »

Avis aux addicts d’animation japonaise et aux ultra passionnés de mangas la séance « Manga K », revient pour la 4ème fois à Kinepolis. A l’occasion de la diffusion au cinéma du premier film de la saga Jujutsu Kaisen 0, Kinepolis donne rendez vous aux mordus d’un des mangas les plus populaires de sa génération le dimanche 13 mars 2022 dès 17h. Un moment exceptionnel pour tous les fans de l’univers de Gege Akutami.

Après avoir fait salle comble le 21 janvier dernier dans la quasi totalité des complexes Kinepolis de France lors de sa précédente édition « Manga K – My Hero Academia World Heroes’s Mission », le concept Manga K, devenu un incontournable pour les fans du genre, revient le dimanche 13 mars 2022 avec Jujutsu Kaisen 0 qui bat déjà tous les records au Japon depuis sa sortie.

Dès 17h, Kinepolis propose de vivre un moment exceptionnel avec de nombreux cadeaux, animations et surprises autour de la saga épique et de la culture japonaise suivis de la projection du film en avant première. Adapté du manga préquel Jujutsu Kaisen 0 : Tokyo toritsu jujutsu kōtō senmon gakkō, cette Extension du territoire créé par Gege Akutami se déroule quelques années avant la trame principale de l’anime et suit l’histoire de Yuta Okkutsu adolescent hanté par un fléau qui s’en prend à quiconque voulant du mal à son hôte.

Infos et réservations sur kinepolis fr

Source & image : DR – © Kinepolis France