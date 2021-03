Les Transphotographiques lance un appel à candidature pour son festival de juin 2021

Le Festival Transphotographiques est un évènement culturel fortement attaché au territoire qui l’a vu naître en 2001 sous le parrainage de Willy Ronis. Au cours de 14 éditions successives, le Festival a visité tous les champs de la photographie contemporaine, à travers des expositions photographiques dans de nombreux lieux de la métropole et de la Région Hauts-de-France, créant ainsi un maillage fort et un réel parcours émotionnel et culturel.

Les organisateurs veulent démontrer que cet événement appartient avant tout aux habitants, aux visiteurs, aux passionnés et surtout aux artistes. C’est pourquoi, à l’occasion de ses 20 ans, l’ambition des Trans 2021 est intacte, identique à celle qui prévalait aux débuts du festival. Rendez-vous en juin 2021 !



Appel à Candidature

Vous êtes un(e) artiste, photographe, ou créateur(trice) dans les arts visuels et avez travaillé dans la région des Hauts-de-France ?

Vous détenez un travail artistique, des images, des livres photo, une collection liée à notre Région ?

Vous gérez un lieu culturel, une boutique, un local original, situé en Hauts-de-France ?

Vous êtes un(e) passionné(e) qui souhaite soutenir la création artistique et photographique, en apportant un peu de temps ou même une idée ?

Contact >>> transphotographiques@gmail.com

Date limite : mercredi 31 mars 2021

Source et photo: DR / © Les Transphotographiques – Cédric Roux