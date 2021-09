Les spectacles 2021/2022 proposés par Nuits d’Artistes

Zoom Sur Lille vous invite à découvrir les prochains événements proposés par Nuits d’Artistes. Concerts, spectacles, humour… Il y en a pour tous les goûts !

Spectacles à Lille

Mercredi 03 & jeudi 04 novembre 2021 à 20h – Concert

Francis Cabrel – Zénith – Lille

À l’aube revenant, quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre dernier. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y a six ans.

À cette occasion, l’artiste est de retour sur scène avec le Trobadour Tour. Il se produira dans toute la France et en Belgique en 2021 et notamment à la Seine Musicale les 22 et 23 octobre 2021.

A partir de : 45€

Mercredi 03 & jeudi 04 novembre 2021 à 20h – Spectacle – COMPLET

Jeremy Ferrari – Théâtre Sébastopol – Lille

Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. – Durée : environ 1h30 Texte : Jérémy Ferrari Mise en scène : Jérémy Ferrari Collaboration artistique : Mickaël Dion

A partir de : 39€

Dimanche 28 novembre 2021 à 18h (PLACES DISPONIBLES) & lundi 29 novembre 2021 à 20h (COMPLET) – Concert

Dadju – Zénith – Lille

En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Trois ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 280 000 exemplaires. Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zéniths sold out… Dadju vous donne rendez-vous en 2021 pour le P.O.A. Miel Tour à partir du 26 mai à Amiens.

A partir de : 42€

Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 – Spectacle

Le Plus Grand Cabaret du Monde – Zénith – Lille

Présenté et animé par Patrick SÉBASTIEN et plus de 50 Artistes sur scène. Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand.

Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous.

Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. « Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».

A partir de : 39€

Mardi 14 décembre 2021 à 20h – Spectacle

Arnaud Tsamere – Théâtre Sébastopol – Lille

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a demandé de faire un pitch : Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation. Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient en 2020 avec un nouveau spectacle.

A partir de : 34€

Mercredi15 décembre 2021 à 20h – Concert

Vitaa & Slimane : Versus Tour – Zénith – Lille

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. Vitaa et Slimane sillonneront la France à partir du 25 mai prochain, en passant notamment le 22 octobre 2021 à l’Accor Arena de Paris et le 25 juin 2022 au Stade Pierre Mauroy de Lille.

A partir de : 36€

Samedi 18 décembre 2021 à 20h – Concert

Born In 90 : Love, Dance & Party – Zénith – Lille

‘’On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vraies. C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper !’’ Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …,

BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.

A partir de : 39€

Jeudi 13 janvier 2022 à 20h – Spectacle

Constance « Pot Pourri »- Théâtre Sébastopol – Lille

Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur. Dans ce « Pot pourri » tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en rire plutôt que de te pendre. En bref si tu aimes l’humour un peu sale tu en auras pour ton pognon mon cochon.

A partir de : 31€

Vendredi 21 janvier 2022 à 20h – Concert

Gospel pour 100 Voix – Zénith – Lille

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être electionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..

Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la finale 2016.

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de fois. Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays Bas, la Tunisie, les West Indies….

en 2020 et 2021, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !

A partir de : 19€

Mardi 01 février 2022 à 20h30 – Spectacle

Verino – Théâtre Sébastopol – Lille

« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ « Immanquable. » LA TRIBUNE « Incisif, il dynamite les situations les plus banales. » DIRECT MATIN « Du stand up de haut vol » LE FIGARO « On adore ! » LE BONBON « Tête chercheuse, perfectionniste en mouvement perpétuel. » TELERAMA SORTIR

A partir de : 35€

Jeudi 03 février 2022 à 20h – Concert

I Muvrini – Zénith – Lille

Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais.

Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige de nous de muter.

Ne laissons pas l’obscurité gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous l’avons voulu « lumière et résistance ». Ce n’est pas un retour, c’est un envol !

On a souvent demandé à I MUVRINI si ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition.

I MUVRINI parlent au Monde et à chacun de nous : « non ton plus beau jour n’est pas encore venu ».

A partir de : 25€

Samedi 12 février 2022 à 20h – Concert

Dave – Théâtre Sébastopol – Lille

Dave est le chanteur populaire, entertainer, armé de chansons inscrites dans l’inconscient collectif et contagieuses. Faut-il encore vraiment citer Vanina, Du côté de chez Swann, Est-ce par hasard ou Mon cœur est malade ? Voix immédiatement identifiable et longévité exemplaire, son terrain de jeu privilégié, c’est la scène. Qu’il arpente en respectant ces quatre principes chevillés à son corps volcan : émotion, folie, générosité, humour. Nouvel album, nouveau spectacle !

A partir de : 39€

Lundi 21 & mardi 22 février 2022 à 20h30 – Concert

Gim’s : Décennie Tour – Zénith – Lille

Premier rappeur francophone à remplir le Stade de France, célèbrera en 2022 ses 10 ans de carrière. C’est après le succès de son album studio ‘’Ceinture Noire’’, de sa réédition baptisée ‘’Transcendance’’ qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place des classements musicaux, et après la longue crise sanitaire mondiale, que Gims reviendra sur scène pour fêter avec son public ses 10 ans de carrière en lui réservant un show époustouflant, le GIMS DÉCENNIE TOUR. 15 concerts exceptionnels (13 en France, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg) où GIMS retracera les plus beaux et grands moments de ses 10 ans de carrière, accompagné sur scène d’invités surprises et prestigieux. De « Sapé comme Jamais » à « La Même », « Bella », « Miami Vice » ou encore les numbers 1 de ses débuts avec la Sexion d’Assaut tels que « Wati by night », « Désolé » …

A partir de : 39€

Dimanche 27 février 2022 à 16h – Spectacle

Les Frères Taloche – Théâtre Barrière – Lille

Les Frères Taloche après 27 ans de carrière reviennent avec un tout nouveau spectacle « Mise à jour » Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au « stand-up » , Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraicheur et de légèreté dans un monde où l’on en a tellement besoin. Le Burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse Au programme : des pilotes d’avion peu ordinaire, un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur, Une exposition photo sur le moyen âge, un cours sur les énergies renouvelables sans oublier le « Taloche Mime Games » et quelques surprises ☺ Tout cela sous l’œil bienveillant et la mise en scène de Ali Bougheraba

A partir de : 32€

Vendredi 22 avril 2022 à 20h, samedi 23 avril 2022 à 20h & dimanche 24 avril 2022 à 15h – Spectacle

Les Bodin’s : Grandeur Nature – Zénith – Lille

Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature ». En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. Ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET est du jamais vu. Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon …. Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs …. C’est un phénomène qui dure, qui dure … capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques.

A partir de : 35€

Dimanche 15 mai 2022 à 20h – Concert

Jeanne Mas – Théâtre Sébastopol – Lille

Véritable icône des hits parades tel que le TOP 50, Auteure et interprète de tubes incontournables ayant marqué plusieurs générations :

Toute première fois – Johnny, Johnny – Sauvez moi – En rouge et noir – L’enfant – Cœur en stéréo,

Plus de 35 années de carrière et consacrée par trois Victoires de la Musique, Première artiste féminine française à remplir Paris-Bercy pour quatre soirs, Auteure de plusieurs livres sur le véganisme, la vie après la vie et une biographie artistique.

Après six ans d’absence de la scène Parisienne et impatiemment attendue par son public toujours aussi fidèle, JEANNE MAS fera son grand retour sur la scène des Folies Bergère en 2021

A partir de : 40€

Jeudi 19 mai 2022 à 20h – Concert

Jane Birkin « Oh ! Pardon tu dormais… » – Nouveau Siècle – Lille

Direction artistique Etienne Daho

Direction musicale Etienne Daho & Jean-Louis Piérot

A partir de : 44€

Samedi 25 juin 2022 à 20h – Concert

Vitaa & Slimane : Versus Tour – Stade Pierre Mauroy- Lille

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. Vitaa et Slimane sillonneront la France à partir du 25 mai prochain, en passant notamment le 22 octobre 2021 à l’Accor Arena de Paris et le 25 juin 2022 au Stade Pierre Mauroy de Lille.

A partir de : 37,50€

Samedi 17 décembre 2022 à 20h – Spectacle

Jeremy Ferrari – Zénith – Lille

A partir de : 41€

Spectacles à moins d’1h de Lille

Jeudi 13 janvier 2022 à 20h – Concert

I Muvrini – Sceneo – Saint-Omer

Mercredi 02 février 2022 à 20h – Spectacle

Constance « Pot Pourri »- Théâtre Municipal – Béthune

A partir de : 31€

Jeudi 17 février 2022 à 20h – Spectacle

Constance « Pot Pourri »- Casino – Arras

A partir de : 31€

Vendredi 18 mars 2022 à 20h – Spectacle

Jeremy Ferrari : Anesthésie Générale – Sceneo- Saint-Omer

A partir de : 39€

Dimanche 20 mars 2022 à 16h – Spectacle

Bagad de Lann Bihoué – Sceneo- Saint-Omer

Composé de 30 musiciens et chanteurs le BAGAD DE LANN BIHOUE est l’ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l’étranger.

Immortalisé dans un tube d’ALAIN SOUCHON, il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale. Les plus célèbres artistes de la musique Celtique ont partagé la scène avec le BAGAD DE LANN BIHOUE : ALAN STIVELL, TRI YANN, CARLOS NUNEZ, NOLWENN LEROY et bien sûr ALAIN SOUCHON…. Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres. Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte. Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.

KENAVO !

A partir de : 40€

Samedi 23 avril 2022 à 20h – Spectacle

Roland Magdane – Sceneo- Saint-Omer

« DEJANTé »

Encore plus FOU !

Encore plus DEJANTé !

90 MINUTES D’ECLATS DE RIRE NON STOP ! où vous retrouverez … Tous les personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles …

De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et MEME …plus déchainés que jamais ! NOUVELLES SITUATIONS de la VIE DE TOUS LES JOURS passées sous le microscope de Roland Magdane…

ET TOUJOURS L’HOMME ET LA FEMME VUS PAR ROLAND MAGDANE

Dans son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa FAMILLE et avec sa femme !

Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE VIE !

l’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un NOUVEAU SPECTACLE totalement

« DEJANTé »

A partir de : 42€

Dimanche 24 avril 2022 à 17h – Spectacle

Roland Magdane – Sceneo- Saint-Omer

A partir de : 42€

Samedi 30 avril 2022 à 20h – Spectacle

Hubert Felix Thiefaine : Unplugged – Sceneo- Saint-Omer

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres réjouissances… L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais

A partir de : 45€

Vendredi 03 juin 2022 à 20h – Spectacle

Laurent Gerra – Sceneo- Saint-Omer

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. » Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de LAURENT GERRA. La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments. Ce nouveau spectacle, « SANS MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…! La tournée « Sans modération » (ça ne s’invente pas !) dès l’été 2017, investira les plus petites salles qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, Belgique et Suisse. Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées !

A partir de : 59€

Samedi 15 octobre 2022 à 20h – Concert

Vitaa & Slimane : Kursaal – Dunkerque

Site internet de Nuits d’Artistes

Source : Nuits d’Artistes / Photo : © Zoom sur Lille