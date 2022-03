Les Parcs d’Accrobranche Accro Lille & Chlorofil rouvrent leurs portes le samedi 02 avril 2022

Les Parcs d’Accrobranche Accro Lille dans le Parc de la Citadelle de Lille & Chlorofil dans la Forêt de Phalempin rouvrent leurs portes le samedi 02 avril 2022. A noter que Les Cabanes Perchées des Nids de Chlorofil reprennent du service un jour avant le vendredi 01 avril 2022.





Accro Lille

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 02 avril 2022, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

Cette année l’équipe d’ Accro Lille a travaillé dur pour vous proposer non pas 4 parcours adultes mais bien 5 ! La nouvelle création » L’Altitude » s’adresse à des grimpeurs téméraires, qui n’ont pas peur de la hauteur et de la difficulté… A la recherche de sensations fortes ? Vous ne serez pas déçus par les 150 mètres de tyrolienne au dessus du lac et les très nombreuses surprises qu’ils vous ont concoctés.

Accro Lille vous propose également deux parcours enfants accessibles à partir d’1m20.

Infos pratiques

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs : enfants à partir de 11€ / adultes à partir de 20€

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

ChloroFil – Forêt de Phalempin

Dans la Forêt de Phalempin, au cœur du village de La Neuville, se trouve le parc accrobranche Chlorofil. Cette année, il ouvrira ses portes le samedi 02 avril 2022 pour une nouvelle saison remplie de partage et de bonne humeur !

Depuis plus de 15 ans, le parc accrobranche Chlorofil vous accueille en plein cœur de la forêt de Phalempin. Poumon vert de la métropole lilloise, et à seulement 20 minutes de voiture de Lille, Lens et Douai ! Dès les premiers jours du printemps et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint, ils sera ouvert le mercredi, le week-end et les jours fériés hors vacances scolaires. Puis 7/7j pendant les vacances.

Envie de passer une journée en famille ou entre amis ? Chlorofil est le lieu idéal pour cela. Les parcours accessibles à tout le monde : babies, enfants, ados et même adultes ! Ce qui vous permettra de profiter d’une après-midi 100% détente et déconnexion en leur compagnie ! Si vous préférez avoir les pieds sur terre, le parc accrobranche Chlorofil propose également une course d’orientation dès 6 ans !

Et pour profiter toujours plus de la nature, Trott’Aventure est installé chez son partenaire ChloroFil Accrobranche. Ce qui permet de combiner sa journée avec un parcours accrobranche, une course d’orientation ou même passer une nuit insolite dans une cabane dans les arbres aux Nids de ChloroFil.

Infos pratiques

Chlorofil

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Tarifs : baby à 6€ / enfants à partir de 11€ / découverte à partir de 15€ / adultes à partir de 23€

Site internet Chlorofil

Mail : contact@chloro-fil.fr

Téléphone : 03 20 57 58 59

Les Nids by Chlorofil – Cabanes perchées

Les Cabanes Perchées rouvrent leurs portes le vendredi 01 avril 2022.



Les Nids by Chlorofil, c’est 3 cabanes perchées qui vous attendent à La Neuville (Forêt de Phalempin). Le confort en pleine forêt, à 20 minutes de Lille, Lens et Douai.

Envie d’une nuit à 8 mètres au dessus du sol ?

C’est l’expérience que propose les Nids de Chlorofil ! 3 cabanes perchées au cœur de la forêt de Phalempin, pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes au total.

Venez passer un moment de pure déconnexion avec votre famille ou vos amis ! Dans des cabanes de 2, 4 et 6 personnes vous vous sentirez comme à la maison !

Pour 2, 4 et 6 personnes, l’équipe des Nids de Chlorofil vous accueillent tous les jours de la semaine.

Infos pratiques

Les Nids by Chlorofil

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Tarifs : à partir de 120€ / nuit

Site internet des Nids by Chlorofil

Mail : contact@chloro-fil.fr

Téléphone : 03 20 57 58 59

Sources et Images : DR / © Accro Lille / © Chlorofil