Les Hauts-de-France accueilleront la Coupe du Monde de Rugby 2023

Vendredi 11 septembre 2020, dans le cadre de l’opération We Love 2023 Tour, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et la Région Hauts-de-France ont signé un protocole d’accord relatif à l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Cette signature est une étape dans le processus de partenariat entre le Comité d’Organisation France 2023 et la Région Hauts-de-France, qui devient officiellement région hôte de la compétition.

Une Coupe du Monde Festive, au cœur des Régions

Terre de sport et de ferveur populaire, la Région Hauts-de-France accueillera la Coupe du Monde de Rugby 2023 pour la deuxième fois de son histoire, après le succès de l’édition 2007 où l’équipe d’Angleterre s’y était notamment illustrée.

Au moins 4 rencontres de la Coupe du Monde de Rugby 2023 se dérouleront dans les Hauts-de-France. Les retombées directes sont estimées à plus de 78 millions d’euros sur toute la région, qui pourra compter sur sa proximité avec le Royaume-Uni et ses supporters passionnés. 5 villes se sont également portées candidates pour devenir Camps de Base officiels de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et accueillir ainsi l’une des 20 équipes qualifiées pour la compétition.

Le Comité d’Organisation France 2023 et la Région Hauts-de-France ont décidé de mettre à profit cet événement majeur pour offrir aux jeunes une opportunité de formation professionnalisante dans la région.

Inscrit dans ce cadre, Campus 2023 est un programme inédit et porté par France 2023, qui vise à recruter 2023 apprenti.e.s en France, dont 70 en Hauts-de-France, pour suivre une formation régionalisée, diplômante et gratuite, en alternance.

Source : France 2023 et images : DR – © Zoom sur Lille