Les 07 et 08 mai 2021, le salon Trainsmania revient en version virtuelle

Contraint d’annuler sa grande fête du train miniature « Trainsmania » qui devait se dérouler, pour la troisième édition, à Lille Grand Palais sur fond de crise sanitaire, LR Presse invite tous les amoureux des trains miniatures et de leurs univers à leur présenter le spectacle à domicile, en toute sécurité.

Les 07 et 08 mai prochains, plus de 50 événements, conférences, ateliers, rencontres, visites de réseaux en « direct live » seront ainsi proposés gratuitement à tous ceux qui le souhaitent, confortablement installés dans leur salon ou lieu de vie habituel. Seul prérequis : disposer d’un peu de temps et d’une connexion internet confortable.

Au programme

Conférences

Des modélistes expérimentés partageront leurs connaissances sur des sujets aussi divers que les chemins de fer dans les années 1930 et leur reproduction en modélisme, la commande numérique des trains miniatures, l’histoire du réseau breton, qui a disparu dans les années soixante, ou bien l’interprétation d’un site réel en modélisme à l’aide du logiciel Raily.

Les conférences sont gratuites et accessibles à tous, du néophyte au modéliste expérimenté. Une inscription préalable sera indispensable pour recevoir les codes d’accès à la salle virtuelle. Le planning définitif sera accessible sur le site de Trainsmania.

Ateliers

Comment fabriquer des personnages, faire une patine, ou encore se documenter pour créer un réseau : autant de sujets à explorer et auxquels s’essayer pendant trois quarts d’heure.

Les ateliers sont gratuits et accessibles à tous, du néophyte au modéliste expérimenté. Une inscription préalable sera indispensable pour recevoir les codes d’accès à la salle virtuelle. Le planning définitif sera accessible sur le site de Trainsmania.

Visites de Réseaux

Treize réseaux seront présentés en ligne par leur propriétaire et concepteur. Ces réseaux ont été choisis du fait de leurs qualités, mais aussi parce qu’ayant été installés définitivement dans une maison, ils ne peuvent être transportés lors des salons conventionnels. Une édition en ligne est donc une opportunité de montrer ces réseaux inédits.

« Passe ton train d’abord », le Défi

Dix-sept modélistes imagineront chacun un module pour faire rouler un même train sur un grand réseau « virtuel ». « Passe ton train d’abord » : un défi collaboratif, et les instagrameurs s’en mêlent en votant pour orienter la créativité des modélistes.

À chaque édition de Trainsmania, un défi est lancé aux modélistes. « Passe ton train d’abord », le défi de cette édition virtuelle, tient compte du contexte du salon en ligne. L’objectif est de donner l’illusion d’un grand réseau en filmant un même train qui passera de module en module, sur dix-sept modules créés par autant de participants.

LR Presse fournit aux participants (limités à 17) de quoi construire eux-mêmes, sur la même base, leur engin moteur, qui sera ainsi rigoureusement identique d’un module à l’autre. Chaque participant doit construire un mini-réseau, un module, sur la surface d’un demi A4 (10,5 x 29,7 cm). Il doit aussi respecter les contraintes données par les internautes qui suivent le travail des participants sur le compte Instagram @locorevue_official. Plusieurs fois par semaine, il sera proposé aux internautes de définir ces contraintes, via des sondages. La créativité des modélistes sera mise à rude épreuve : la réalité ou la fiction, la terre ou la lune, la ville ou la campagne, la plaine, la mer ou la montagne, l’hiver ou l’été, le Moyen Âge ou le XXIXe siècle ?

Une semaine avant Trainsmania, chaque participant devra filmer le train traversant de gauche à droite sa création, et faire parvenir la séquence aux organisateurs. La magie du montage montrera un train, traversant les dix-sept créations des modélistes !

Les participants se sont inscrits via le forum de LR Presse, et peuvent échanger sur la page dédiée au défi.

Stands des Exposants

Parce qu’un salon réunit les acteurs de sa filière, professionnels et associations sont invités à participer à ce Trainsmania virtuel pour présenter leurs nouveautés et rencontrer leurs clients.

Professionnels (fabricants, commerçants et artisans) et associations de modélistes pourront avoir chacun une page habillée à leurs couleurs sur le site de Trainsmania, pour présenter leurs nouveautés, leurs actualités et discuter en direct avec leurs clients sur ce stand virtuel.

Chaque exposant pourra ainsi personnaliser sa page, décrire ses activités, donner ses horaires de disponibilité pour des rendez-vous en ligne avec ses clients (par chat ou via une plate-forme de webinar de son choix), créer des liens vers ses pages ou encore proposer des documents en téléchargement gratuit.

Une option est proposée de créer un stand virtuel sur la plateforme Wonder, qui permet la formation d’une quinzaine de cercles virtuels sur une même page. Rendez-vous sur www.trainsmania.com

Boutique en ligne

Une boutique en ligne sera disponible (https://trains.lrpresse.com) pour que les visiteurs puissent faire leurs achats et profiter des promotions comme dans un salon conventionnel.

Source & images : DR – © LR Presse / © Zoom Sur Lille