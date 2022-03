Le salon Lille Art Up ! est de retour à Lille Grand Palais & Hors les murs à partir du 10 mars 2022

Lille Art Up ! fait son retour à Lille Grand Palais du 10 au 13 mars 2022. Cette année, la programmation s’enrichit ! Pour la première fois, la foire sort de ses murs. Avec l’Université Catholique de Lille, La Piscine (Roubaix) et le LaM (Villeneuve d’Ascq), elle orchestre son premier Hors les Murs. Du 14 mars au 31 août 2022 ,le Crédit du Nord prend le relais, invitant, dans son Espace Lille Rihour, 5 artistes issus de Revelation by Lille Art Up ! Et en son sein le festival se poursuit. Elle convie le MusVerre (Sars-Poteries) et Utopia (6ème grande édition thématique de lille 3000) dont les œuvres viendront dialoguer avec celles présentées par les 107 galeristes et éditeurs attendus sur l’évènement.

Hors les murs

La Chapelle Saint-Joseph de l’Université Catholique de Lille

Pour une conversation entre les vitraux d’époque et contemporains

Rénovée en 2020, la Chapelle Saint Joseph de l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes aux visiteurs de Lille Art Up ! Une occasion unique de découvrir cet édifice de style anglo saxon, le seul en France, et ses vitraux qui font écho à la thématique de la foire Transparence Lumières.

Restaurés par les maîtres verriers des Ateliers Brouard (Ronchin), les vitraux d’origine tutoient aujourd’hui les deux créations contemporaines d’Alexandra Giès meilleur ouvrier de France en peinture sur verre et montage en plomb. Le résultat est magistral.

La Chapelle Saint Joseph

60 boulevard Vauban – Lille

Visite et rencontre avec Alexandra Giès

Samedi 12 mars 2022, sur réservation

Gratuit – Réservé aux détenteurs d’un billet Lille Art Up!

La Piscine

Pour une immersion dans le bestiaire de Johan Creten

Elle ouvre ses portes durant Lille Art Up !, le 12 mars 2022, Bestiarium, l’exposition temporaire, conçue en partenariat avec la galerie Almine Rech, est consacrée à Johan Creten. Artisan majeur du renouveau de la céramique, il est un artiste internationalement reconnu pour ses œuvres qui, terres cuites émaillées ou songeries d’airain, dessinent une inquiétante étrangeté et jouent avec un trouble visuel malmenant nos représentations ainsi que nos lieux communs. A La Piscine, il présente, outre deux œuvres emblématiques de sa carrière (C’est dans ma nature 2001 et De Vleermuis (2015-2019), un bas relief métamorphique et une sculpture monumentale aux allures de chauve souris), un ensemble céramique inédit de dix sept bêtes Beasts.

La Piscine

23 rue de l’Espérance – Roubaix

Billet au tarif réduit sur présentation d’un billet ou invitation à Lille Art Up!

Valable du 12 au 20 mars 2022

Le LaM

Pour une déambulation dans le langage avec Agnès Thurnauer

Placée sous le signe de la poésie, l’exposition reprend le titre d’un livre qu’ Agnès Thurnauer a publié avec Tiphaine Samoyault et que celle ci avait intitulé. A comme Boa, dans lequel des photographies de Matrices conversent avec un ensemble de poèmes de l’autrice. Fondamental dans l’oeuvre d’ Agnès Thurnauer ce dialogue entre langage et image se retrouve tout au long du parcours où la lettre se fait peinture, sculpture, architecture sonore et devient même un espace à arpenter. C’est ce que l’artiste appelle la « corporéité » du langage : la lettre et le mot apparaissent comme des espaces physiques que le corps peut expérimenter et habiter, jusqu’à une immersion totale, comme dans l’installation qu’ Agnès Thurnauer a spécialement créée pour l’exposition. Intime, le voyage proposé par l’artiste fonctionne comme une invitation pour elle, habiter le langage c’est s’ouvrir à l’autre

Le LaM

1 allée du Musée – Villeneuve d’Ascq

Billet au tarif réduit sur présentation d’un billet ou invitation à Lille Art Up!

Valable du 05 février au 26 juin 2022

Révélation by Lille Art up !

Joue les prolongations au Crédit du Nord

C’est devenu un des temps forts de la foire. Chaque année, les jeunes artistes issus des écoles de l’ Eurorégion sont invités à interpréter la thématique de l’édition. Sélectionnés par le comité artistique, ils viennent exposer leur travail sur la foire au sein de l’exposition Revelation by Lille Art Up ! qui leur est dédiée. Cette année, 5 d’entre eux poursuivront l’aventure du 14 mars au 31 août 2022. Le Crédit du Nord, partenaire officiel de Lille Art Up! a choisi de les convier dans son Espace Lille Rihour s’inscrivant ainsi dans la programmation Hors les Murs de la foire.

Crédit du Nord

28 place Rihour – Lille

Du 14 mars au 31 août 2022

Lille Art Up ! pousse les murs

Au cœur même de la foire, les structures artistiques de la région étoffent à leur tour la programmation. Avec une exposition imaginée pour l’occasion, le MusVerre interprète la thématique de l’année Transparences Lumières. Lille 3000 dévoile, en avant première, trois miniatures des Moss People, les sculptures monumentales du finlandais Kim Simonsson qui viendront prendre place sur la Rambla lilloise, rue Faidherbe, dans le cadre d’Utopia qui débutera le 14 mai 2022. Et bien sûr, les structures culturelles muséales et artistiques de la région apportent leur concours. Le temps du week end, elles proposeront animations et ateliers immersifs. Cette année, Palais des Beaux Arts de Lille rejoint le collectif.

Infos pratiques

Lille Grand Palais

1, boulevard des Cités Unies

Horaires :

– jeudi 10 mars 2022 de 11h à 22h (Nuit de l’Art)

– vendredi 11 mars 2022 de 11h à 19h

– samedi 12 mars 2022 de 10h à 20h

– dimanche 13 mars 2022 de 10h à 20h

Évènements :

– mercredi 09 mars 2022, sur invitation :

vernissage preview à partir de 16h

vernissage officiel à partir de 18h

– jeudi 10 mars 2022 : Nuit de l’Art à partir de 18h

Tarifs :

– prévente jusqu’au 09 mars 2022 : 12€

– tarif réduit : 9€

– tarif sur place : 15€

Site internet de Lille Art Up !

Source et images : DR © Lille Art Up !