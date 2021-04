Le Palais des Beaux-Arts, la Grand’Place et la Préfecture s’illumineront en bleu à l’occasion de la « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme »

En partenariat avec SOS Autisme France, la Ville de Lille s’associe à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme*, lancée le 02 avril 2008, après l’adoption de la résolution 62/139 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 2007.

Ce vendredi 02 avril 2021, le Palais des Beaux-Arts, la Grand’Place et la Préfecture s’illumineront en bleu, en soutien à cette journée.



* Les troubles du neuro-développement touchent 5 % de la population, soit environ 35 000 naissances par an, selon la Haute autorité de santé. Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) représentent, eux, entre 0,9 % et 1,2 % des naissances, soit environ 7 500 bébés chaque année. La Haute autorité de santé estime donc qu’environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France (source : handicap.gouv.fr).



Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille