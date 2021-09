Dans le cadre du tournage du prochain film « Frère et Sœur » réalisé par Arnaud Desplechin avec Melvil Poupaud et Marion Cotillard, produit par Why Not Productions, et qui se tournera en novembre/décembre à Lille/Roubaix la production recherche de vrais jumeaux qui auront 8 mois fin novembre :



tournage fin novembre dans la métropole lilloise,

rémunéré



Plus d’infos sur le Casting sur le site de Cast Prod >>> cliquez ici !!!

Source : Cast Prod – Photo : © Zoom Sur Lille