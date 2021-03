La Ville de Lille met à l’honneur les Femmes à travers l’exposition « Elles… »

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Lille, les associations et les collectifs locaux se mobilisent pour sensibiliser les Lilloises et Lillois.

L’exposition « ELLES… » à découvrir dans toute la ville

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes 2021, la Ville de Lille a souhaité rendre hommage à 15 femmes de Lille, Lomme et Hellemmes, en les rendant visibles à travers une exposition photographique intitulée « Elles… ». Pour cette exposition, la Ville a fait appel à l’artiste et photographe Olivia Gay, notamment reconnue pour son travail sur la représentation féminine. Ces portraits représentent toutes les femmes qui s’engagent au quotidien, que ce soit dans leur quartier, dans leur métier ou dans leur association. Bénévoles, mères de famille, employées, travailleuses sociales, policières, médecins… Elles agissent pour l’amélioration des conditions de vie des habitants, en particulier des personnes fragiles. Elles incarnent les valeurs de la solidarité. Alors que le confinement et la crise sanitaire isolent, elles ont maintenu les liens par leurs actions.

Des entretiens avec ces femmes ont été réalisés pour accompagner l’exposition et sont disponibles sur le site internet de la Ville.

Cette exposition permet d’offrir aux habitants un accès à la création artistique dans le respect des règles sanitaires en vigueur, alors que les musées et les lieux culturels restent fermés. L’exposition est visible aux Halles de Wazemmes, sur les grilles du Parc Jean-Baptiste Lebas, dans tous les autres quartiers de la ville ainsi qu’à Lomme et Hellemmes.

Olivia Gay : artiste et photographe du réel, Olivia Gay raconte avec ses photos, chaque femme dans sa singularité. Les images d’Olivia Gay, ce sont des visages, des corps, des regards de femmes, reflétant leur intimité, leur force et leur fragilité, mais aussi leur bienveillance et leur générosité. « Je suis une femme qui photographie d’autres femmes, avec un regard humaniste. »

De nombreux événements Jusqu’au 25 mars 2021…

De nombreux événements adaptés au contexte sanitaire sont proposés : visio-conférences, ateliers, débats, concert et long-métrage en ligne, marche féministe, parcours dans les quartiers en groupes restreints.

Programmation complète sur le site de la Ville de Lille >>> cliquez ici !!!

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille