Zoom Sur Lille vous propose de découvrir la Légende de la Fondation de Lille.

La Légende de la Fondation de Lille

Selon une légende, la Fondation de Lille est attribuée au héros Lydéric du Buc.

En l’an 620, Salvaert, prince de Dijon, est chassé de Bourgogne par une révolte. Il prend alors le chemin de l’Angleterre, accompagné de son épouse Ermengaert et d’une escorte de fidèles.

Au pays du Buc, il traverse le sinistre Bois de Sans Mercy, ainsi nommé d’après les crimes commis par le seigneur des lieux, le cruel géant Phinaert. Maître des marais de la Deûle, Phinaert et ses compagnons massacrent Salvaert et son escorte. Par miracle, Ermengaert, enceinte, parvient à s’échapper et se réfugie dans la forêt. C’est là que lui apparaît la Vierge, qui lui prédit la naissance d’un fils qui vengera son père et deviendra seigneur du pays. Ermengaert met au monde un enfant, qu’elle cache avant d’être capturée par Phinaert. L’enfant est recueilli par un ermite qui lui donne son propre nom, Lydéric, et allaité par une biche.

A 18 ans, devenu un beau jeune homme, Lydéric entre au service du roi d’Angleterre. Il revient pourtant sur le continent en 640 et demande au roi Dagobert le duel judiciaire. Lydéric affronte Phinaert au Pont de Fins, le tue et délivre sa mère.

Lydéric obtient du roi de France les biens de Phinaert et le titre de premier prince flamand. Attirés par la sécurité que leur assure Lydéric, les habitants affluent pour s’installer autour de son château. Lille est née…

Les géants Lydéric et Phineart

Lydéric et Phinaert ont donné leurs traits aux 2 géants processionnels de Lille, ils sont exposés dans l’hôtel de ville de Lille.

Géant de Lydéric Géant de Phinaert

Effigies de pierre

Leurs effigies de pierre soutiennent également le Beffroi de l’hôtel de ville de Lille.

Lydéric et Phinaert au pied du Beffroi de l’hôtel de ville de Lille

Photos : © Zoom Sur Lille