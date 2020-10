La gare d’eau de Lille-Lomme se refait une beauté

Dans le cadre de sa stratégie de reconquête des cours d’eau, la Métropole Européenne de Lille (MEL) développe et met en œuvre des projets à vocations multiples : amélioration du cycle de l’eau, du cadre de vie et du territoire, développement de la biodiversité,…

Dans ce cadre, la MEL entreprend, aux côtés de la Ville de Lille, la requalification de la Gare d’eau Lille-Lomme, située dans le quartier Bois-Blancs, à proximité du site d’EuraTechnologies. Ce projet emblématique de la MEL permettra la réalisation, dans ce secteur, d’une halte nautique au cœur de l’agglomération lilloise.

Le vendredi 16 octobre 2020, les élus métropolitains ont voté le lancement des appels d’offres, pour un montant de 5,5 M€ d’investissement, et la signature d’une Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, permettant de mener à bien ces travaux de requalification du site.

Projet de requalification de la gare d’eau Lille-Lomme

Le projet de la Gare d’eau Lille-Lomme répond à plusieurs objectifs : requalifier un secteur stratégique, à proximité du site d’EuraTechnologies, mais également offrir au quartier Bois-Blancs de nouveaux usages avec l’aménagement d’une place d’eau et d’une vingtaine d’anneaux pour les plaisanciers de passage.

Les travaux de la Gare d’eau comprendront :

– le déplacement des bateaux de la Gare d’eau à proximité le temps des travaux (Bras de Canteleu) avec un raccordement à tous les réseaux et équipements. Les travaux de viabilisation seront achevés fin octobre 2020;

– la démolition et reconstruction de la jetée neuve de 113 m de long et 5 m de large aux normes, raccordée à l’ensemble du réseau de manière individualisée (notamment à l’assainissement) et moins impactant pour l’environnement avec un système de pieux permettant la libre circulation de l’eau et des sédiments;

– la réalisation d’une halte nautique de 25 anneaux;

– la réintégration des bateaux présents sur la Gare d’eau après les travaux menés sur la jetée avec une alternance entre petits et grands bateaux;

– l’installation d’un bateau recevant du public (ERP) sur la jetée.

Source et photo : DR – © MEL