Journées du Patrimoine 2021 : billets TER Hauts-de-France à 2€ l’aller-retour

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (les 18 et 19 septembre 2021), la Région Hauts-de-France propose l’opération TER Patrimoine. Les billets de train seront à 2€ l’aller-retour vers plus de 30 destinations des Hauts-de-France.

Avec ses 30 grandes villes patrimoniales et ses 14 villes labellisées « Sites et Cités remarquables de France », la région Hauts-de-France est plus que jamais une terre qui bénéficie d’une forte attractivité touristique, à la richesse patrimoniale exceptionnelle. Pour l’occasion, la Région a mis en place l’opération TER Patrimoine qui vous permettra de découvrir l’ensemble des Hauts-de-France à prix mini : 2 € l’aller-retour en train vers de nombreuses villes du territoire !

Les destinations TER Patrimoine

Les 30 grandes villes « patrimoniales » de la Région : Dunkerque, Bergues, Lille, Tourcoing, Roubaix, Douai, Cambrai, Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes, Le Quesnoy, Maubeuge, Fourmies, Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer, Arras, Béthune, Lens, Amiens, Rue, Péronne, Saint-Quentin, Laon, Soissons, Château-Thierry, Villers-Cotterêts, Compiègne, Beauvais, Senlis et Chantilly.

Les 14 « Sites et Cités remarquables de France » : Laon, Saint-Quentin, Soissons, Boulogne-sur-Mer, Pays de Saint-Omer, Pays de Lens-Liévin, Cambrai, Lille, Roubaix, Beauvais, Chantilly, Noyon, Pays de Senlis à Ermenonville et Amiens.

Vous pourrez retirer vos billets en gares ou sur le site TER Hauts-de-France

Source & image : © TER Hauts-de-France