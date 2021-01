Jeudi 28 janvier 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose une conférence en ligne « Les mathématiques, science du calcul ou science des formes »

Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose une nouvelle conférence en ligne. Les mathématiques, science du calcul ou science des formes, jeudi 28 janvier 2021 à 12h30, avec Valerio Vassallo, maître de conférences spécialité mathématiques, Université de Lille – Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques.

La conférence est accessible gratuitement via la plateforme Teams après inscription par email >>> swatine@mairie-lille.fr

Les mathématiques, science du calcul ou science des formes.

Comment regarder une œuvre d’art ? Et une configuration géométrique, une formule mathématique ? Les mécanismes d’apprentissage et le raisonnement mathématique mobilisent-ils les mêmes ressources que celles liées au décryptage d’une œuvre d’art ? La notion de beauté en art et celle de beauté mathématique auraient-elles des points communs ? De nombreuses questions et bien d’autres encore auxquelles Valerio Vassallo tentera de répondre avec vous.

