Jeudi 27 janvier 2022, avant-première à Kinepolis Lomme du film « Les Vedettes » en présence de Grégoire Ludig et David Marsais

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h15, le Kinepolis Lomme accueillera l’avant première du film « Les Vedettes ». La projection sera suivie d’une rencontre en salle avec Grégoire Ludig et David Marsais.

Après le succès de leur premier film « La Folle Histoire de Max et Léon », Grégoire Ludig et David Marsais, les deux complices du Palmashow sont de retour au cinéma dans une nouvelle comédie « Les Vedettes ». réalisée par Jonathan Barré !

Le duo du Palmashow s’attaque cette fois ci à l’univers impitoyable de la télévision, de ses concours et choisit d’incarner leurs personnages de losers attendrissants en quête de reconnaissance.

Synopsis :

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de

ressources…

Bande Annonce

Source : Kinepolis France – Image : © Légende Films / ©TF1 Films Production / © Blagbuster Productions / © Gaumont