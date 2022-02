Jeudi 23 juin 2022, concert « The Kings of Disco Funk » avec Kool & The Gang, The Jacksons & Earth Wind & Fire au Zénith de Lille

Jeudi 23 juin 2022 à 20h, le Zénith de Lille accueillera le concert « The Kings of Disco Funk » avec Kool & The Gang, The Jacksons & Earth Wind & Fire Experience feat Al McKay !

The Kings of Disco Funk

Evénement en France avec la venue de trois groupes légendaires regroupés au sein de la même tournée, The Kings Of Disco Funk. On ne présente plus Kool & The Gang, Earth Wind & Fire Experience feat Al McKay et The Jacksons ! Ces formations font rythmer les dance-floors de la planète depuis des décennies. Six villes françaises (dont Lille) vont avoir la grande chance de les accueillir au mois de juin.

Kool & the Gang

Avec plus de 70 millions d’albums vendus à travers le monde, Kool & the Gang a influencé trois générations de musiciens. Grâce à des morceaux comme Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness, ils remportent deux Grammy Awards et sept American Music Awards. L’explosion du Hip-Hop durant les années 90 pérennise les mélodies de Kool & The Gang, qui inspirent de nombreux rappeurs. Le groupe devient ainsi l’un des plus samplés de la musique Hip-Hop.

The Jacksons

Connus au départ sous le nom des Jackson Five (avec Jackie, Tito, Marlon, Jermaine et Michael), le groupe aux plus de 100 millions d’albums poursuit sa carrière plus de cinquante ans après leur création. Treize ans après la disparition du prodige, ses frères (The Jacksons) font toujours vibrer les foules sur toutes les scènes.

Earth Wind and Fire Experience feat Al McKay

Earth Wind & Fire est une tempête qui a déferlé sur le monde dans les années 70 et 80 avec sa fusion pionnière de rythmes africains et de rythmes funk avec la Soul, le R & B et le Disco américain. Aujourd’hui, le guitariste Al McKay (membre original et compositeur de plusieurs hits comme « September »…), qui avait été un des éléments phare derrière la musique instrumentale du supergroupe dès le début, retranscrit leur esprit et leur son au sein d’ Earth, Wind & Fire Experience feat Al McKay.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 69,60€ et 118€.

Site internet The Kings of Disco Funk



Images : DR – © Groove ! Production