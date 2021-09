Jeudi 16 septembre 2021, le Palais des Beaux Arts de Lille organise une rencontre Yannick Haenel et François Boucq – Autour du procès de Charlie Hebdo

Jeudi 16 septembre 2021 à 19h, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une rencontre Yannick Haenel et François Boucq, autour du procès de Charlie Hebdo.

Rencontre Yannick Haenel et François Boucq – Autour du procès de Charlie Hebdo

Comment un dessinateur et un écrivain assistent-ils à un procès ? Comment dessinent-ils, comment écrivent-ils ? Comment accordent-ils leur art ? Le dessinateur Boucq et l’écrivain Yannick Haenel, qui ont suivi ensemble le procès des attentats de janvier 2015 et ont en publié la chronique quotidienne pour Charlie Hebdo, vous parleront de leur collaboration.

Tarifs : 5€

Auditorium – Entrée : 18bis, rue de Valmy

Réservation sur le site du Palais des Beaux-Arts de Lille

La rencontre sera retransmise gratuitement sur la chaîne Youtube du Musée >>> cliquez ici !!!



Source et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille