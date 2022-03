Jérémy Ferrari se produira au Scénéo de Saint-Omer le vendredi 18 mars 2022

Le vendredi 18 mars 2022 à 20h, le Scéneo de Saint-Omer accueillera le spectacle de Jérémy Ferrari « Anesthésie Générale ».

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !

Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Tarif unique de 39€

Source : Nuits d’Artistes / Images : DR – © Dark Smile Productions