[James Bond] Kinepolis lance la « Séance Super Fan », un concept inédit mêlant projection et animations surprises

Plébiscité pour ses concepts créatifs et ses séances spéciales, Kinepolis va encore plus loin en lançant la toute première édition de la « Séance Super Fan ». Une proposition inédite autour d’un blockbuster à l’affiche, destinée aux plus grands fans. A chaque édition, un temps d’animations (goodies et de nombreuses surprises) précèdera la projection du film. Pour cette première édition, Kinepolis donne rendez-vous aux fans de James Bond le vendredi 08 octobre 2021 à 19 h 45 pour une séance exceptionnelle de « Mourir peut attendre ». L’occasion de se mettre sur son 31 !

Au programme : animations secrètes, surprises et projection de « Mourir peut attendre » au casting exceptionnel (Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux)

Infos et réservations sur kinepolis fr

Dress code conseillé : noir & blanc

Tarif unique : 16€

Source & image : Kinepolis France