[Idées sorties] Parc de la Citadelle de Lille = nature, zoo, manèges, accrobranche, bateaux sans permis…

Les beaux jours reviennent ! Le Parc de la Citadelle est un peu comme « un Couteau Suisse ». Vous pouvez y faire une balade dans la nature, rendre visite aux animaux du Zoo, faire un tour de Manèges à Cita-Parc, s’aventurer dans les arbres grâce au Parc d’Accrobranche Accro Lille ou glisser sur la Deûle avec les bateaux sans permis de Marin d’Eau Douce.



Une sortie Nature ?



Le Parc de la Citadelle (appelé également Bois de Boulogne) forme le plus grand espace vert de la ville de Lille. Sa superficie est de 70 hectares autour des remparts de la Citadelle Vauban et le long du canal de la Deûle. Ce lieu de promenade est très prisé des joggeurs.

Un peu d’histoire

C’est en 1880 que le parc de la Citadelle a été aménagé en parc de loisirs. Auparavant, il s’agissait d’un terrain militaire constitué de talus, de fossés, de glacis et de chemins couverts. Aucun arbre n’y était toléré pour ne pas entraver la vision des défenseurs, sauf sur le haut des remparts de la citadelle elle-même. Ces alignements d’arbres servaient à masquer la fumée (et donc l’emplacement) des canons, et constituaient également une réserve de bois de chauffage et de menuiserie pour réparer les affûts de canons. Enfin, en cas de brèche dans le rempart, les arbres étaient abattus et précipités dedans pour gêner la progression des assaillants.

En ce moment, vous croiserez peut-être des poneys, des ânes, des moutons ou des chèvres !

Une balade au Zoo ?

Le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

– samedi 13 juin 2020 de 10h à 19h

– dimanche 14 juin 2020 de 10h à 19h

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Un petit tour de manège ?*

Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 9 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

– samedi 13 juin 2020 de 14h à 19h

– dimanche 14 juin 2020 de 11h à 19h

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Facebook de Cita-Parc

Site internet de Cita-Parc

* en fonction des conditions climatiques.

Un parcours d’accrobranche ?

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 20 mai 2020, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs parcours enfants (1h30) :

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes – à partir d’1m20 : 10€

– Tarifs extérieurs – à partir de 1m20 : 12€

Tarifs parcours adultes (2h30) :

– Tarifs ado jusque 15 ans, à partir de 1m40 : 15€

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes : 20€

– Tarifs extérieurs – ado/adulte : 22€

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

UN tour de bateau ?

Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une journée entière, que vous soyez entre amis, avec votre famille ou en couple, découvrez la Deûle et ses alentours comme vous ne les avez jamais vu ! Marin d’Eau Douce vous donne accès à 20 kilomètres de voies navigables sur la Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu sur des bateaux électriques et sans permis.

Marin d’Eau Douce

La base nautique est située avenue Mathias Delobel – Parc de la Citadelle (à côté du Zoo et de Cita Parc)

Tarifs :

– 1h à partir de 40€

– 2h à partir de 70€

– 3h à partir de 90€

Site internet de Marin d’Eau Douce Lille

Téléphone : 09 70 71 40 60

Sources : Ville de Lille / Office de Tourisme de Lille / Zoo de Lille / Cita-Parc / Accro Lille / Marin d’Eau Douce – Photos : DR / © Accro Lille / © Zoom Sur Lille