Réouverture du Zoo de Lille le samedi 13 juin 2020

Le Zoo de Lille rouvrira à partir du samedi 13 juin 2020 à 10h avec une adaptation des horaires pour permettre une reprise des visites progressive et une répartition des flux facilitant la distanciation physique. La maison tropicale et la volière immersive resteront fermées dans un premier temps.

Nouveaux horaires :

– en semaine, le zoo sera ouvert aux groupes le matin jusqu’à 13h

– en semaine, tous les publics de 13h à 18h

– week-end, tous les publics de 10h à 19h

Infos pratiques

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille