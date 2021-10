Gagnez vos tickets pour Pairi Daiza

Pairi Daiza et Zoom Sur Lille vous offrent vos tickets adultes (d’une valeur de 39€/ticket) afin que puissiez profiter d’Halloween à Pairi Daiza !

Halloween à Pairi Daiza

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Pairi Daiza (à 1h de Lille) immergera ses visiteurs dans une ambiance d’Halloween accessible aux plus petits comme aux grands. Un Halloween créatif et merveilleux faisant la part belle aux artistes et aux légendes du parc. Une programmation originale avec des animations et des spectacles pour illustrer les coutumes de passage de la vie à la mort.

Des fleurs par milliers, des potirons par kilos, des épouvantails partout, de gentils fantômes, de drôles de vampires, des sorcières cocasses et des squelettes rigolos. Durant 20 jours et 19 nuits, les jardins de Pairi Daiza revêtiront leurs habits d’automne. Les plus de 7 000 animaux du Jardin des Mondes accueilleront des créatures légendaires et des visiteurs chaleureusement invités à déambuler costumés dans les allées. Un joyeux Halloween qui donnera au parc un aspect encore plus féérique.

23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021 : valorisation des créations et des prestations de 120 artistes, chaque jour.

Au programme

52 animations ou espaces créatifs, 24 nouveautés dont 12 animations originales et spectacles inédits ;

120 artistes par jour les 23 et 24 octobre ainsi que du 30 octobre au 7 novembre 2021 ;

3 mappings vidéos féériques dont une création nouvelle sur le lac grâce à un mur d’eau ;

De la musique et des concerts durant 11 jours ;

Des décors et créatures légendaires originales, œuvres d’artistes plasticiens ;

Les deux volcans d’Afrique en activité ;

La participation d’écoles de cirque belges et françaises ;

Les enrichissements Halloween pour les animaux et des plats d’enfer dans les 30 points restaurations.

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza