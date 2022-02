Zoom Sur Lille et Le Carré Magique vous offrent vos places pour le Festival International « Vive la Magie » au Théâtre Sébastopol de Lille le samedi 26 février 2022 à 20h30 !

Pour sa 14ème édition, le Festival International « Vive la Magie » revient à Lille. Comme chaque année, le festival présente les numéros des plus grands illusionnistes, fantaisistes, manipulateurs ou mentalistes du monde entier. Le temps d’une soirée, grands et petits voyagent au pays du Merveilleux, au travers de spectacles éblouissants et poétiques, loin des clichés tenaces autour de la Magie. Lors de chacune des représentations, des artistes extraordinaires proposent au public une magie élégante mêlant poésie et émotion !

Place aux Magiciennes !

Bien longtemps, la magie a trop souvent été perçue comme un milieu essentiellement masculin, cantonnant les femmes a n’être qu’assistante ou bien « la femme coupée en deux ».

Depuis les débuts du festival, Monique et Gérard Souchet ont lutté contre ces clichés en invitant des femmes à rejoindre la programmation, avec cet esprit d’ouverture qui caractérise le festival.

Cette année, plus que jamais, l’une des missions du festival est de rendre visible les magiciennes avec pour certains spectacles, des programmations qui reçoivent à plus de 70% des numéros présentés par des artistes féminines.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 15€ et 54€.

Site internet du Festival Vive la Magie

Jeu-Concours Zoom Sur Lille

4 x 2 places à gagner pour le Festival International « Vive la Magie » au Théâtre Sébastopol de Lille le samedi 26 février 2022 à 20h30 !

Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Email (obligatoire)

Numéro de téléphone

Adresse (obligatoire)

Adresse Suite

Code Postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Répondez aux questions suivantes : 1) Où se déroulera le Festival International Vive la Magie ?

2) Vive la Magie est...

Commentaire éventuel à l'équipe Zoom Sur Lille / Pseudo FB ou Twitter sur les réseaux sociaux

Δ

Augmentez vos chances pour gagner !

Abonnez-vous à notre Abonnez-vous à notre page Facebook Zoom Sur Lille , commentez et partagez le post « Vive la Magie »

Règlement Le jeu est organisé du 14 au 20 février 2022. Nombre de places en jeu : 4 x 2 places pour le Festival international « Vive la Magie » au Théâtre Sébastopol de Lille le samedi 26 février 2022 à 20h30. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 20 février 2022. Les gagnants seront avertis par mail. Zoom Sur Lille – l’organisateur de ce jeu – ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), ils resteront définitivement la propriété de l’organisateur. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. Zoom Sur Lille ne peut être tenu pour responsable de tout incident / accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les cadeaux offerts aux gagnants par Zoom Sur Lille et son partenaire Le Carré Magique sont nominatifs et ne sont ni échangeables contre un autre produit ou service, ni remboursables. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un avoir sur un produit ou service quel qu’il soit, tant auprès de Zoom Sur Lille que du partenaire Le Carré Magique. Le gagnant ne peut réclamer aucun équivalent financier auprès de Zoom Sur Lille ou Le Carré Magique. La participation au jeu implique l’acceptation des présentes conditions.

Source & Images : DR – © Festival International Vive la Magie – Le Carré Magique