[Festival Séries Mania 2022] John Doe proposera un Escape Game du 18 au 25 mars 2022

Séries Mania qui prendra place du 18 au 25 mars 2022 accueillera dans ses espaces un Escape Game conçut par John Doe.

Pour cette nouvelle édition, l‘enseigne française et lilloise a été choisie pour la seconde fois par le festival afin d’imaginer une aventure immersive sur le thème des séries médicales. L’expérience se veut être un mélange des genres alliant deux univers et thématiques fortes de façon originale pour le plus grand plaisir des participants.

John Doe mettra ainsi les joueurs dans la peau d’internes en chirurgie qui auront 15 minutes, et pas une de plus, pour sauver la vie du directeur de la célèbre agence d’espionnage !

Infos pratiques

Village Festival by Credit Mutuel

TriPostal de Lille – Avenue Willy Brandt – Lille

Du 18 mars au 25 mars 2022 de 10h à 20h.

Entrée libre et gratuit

Source et image : DR – © John Doe