En 2020, la Fondation Pairi Daiza a recueilli 477 reptiles (tortues, serpents, lézards, caïmans à lunettes)

En 202 0, 477 reptiles (tortues, serpents, lézards, caïmans à lunettes) ont été recueillis dans le refuge de la Fondation Pairi Daiza. Un triste résultat annuel qui concerne des animaux qui ont été abandonnés par leurs propriétaires ou confisqués par les autorités. Tous ces reptiles ont ainsi évité la mort, mais aussi la possibilité d’être relâchés dans la nature et de nuire aux espèces indigènes.

Depuis de nombreuses années, les reptiles et les amphibiens sans domicile trouvent asile dans le Mersus Emergo, une gigantesque réplique d’un baleinier qui abrite le refuge de la Fondation Pairi Daiza (appelé anciennement « Carapace »). En 2020, Pairi Daiza a constaté une légère diminution par rapport à l’année précédente du nombre d’animaux « abandonnés » qui ont dû être sauvés par les experts en reptiles du parc. Durant le mois de juillet 2020, 128 animaux ont été recueillis et soignés par le refuge de la Fondation Pairi Daiza.

53% des reptiles recueillis, c’est-à-dire 251 individus, sont des tortues à tympans jaunes/rouges (Trachemys scripta scripta/elegans), ces tortues communément (mais pas toujours à raison) appelées « Tortues de Floride ». Sans l’aide de la Fondation Pairi Daiza ces 251 tortues auraient dû être euthanasiées. Ces petits animaux sont en vente libre dans les animaleries et sont le plus souvent abandonnés dans la nature par leurs propriétaires lorsqu’ils atteignent une certaine taille. Là, ils meurent tragiquement ou causent des dommages dévastateurs aux écosystèmes locaux tels que les étangs.

Cette espèce est pourtant reconnue comme Espèce Exotique Envahissante (ou Invasive) par les législations européenne, belge et wallonne. Le Gouvernement de Wallonie a d’ailleurs adopté en fin d’année le projet d’arrêté encadrant la commercialisation et la détention de reptiles. Il devrait permettre de limiter les espèces vendues et de rendre des normes de détention obligatoires dans certains cas. Le projet d’arrêté crée une liste dite « positive » qui renseigne tous les reptiles que l’on peut détenir sans autorisation. Les reptiles ne figurant pas sur cette liste sont interdits, sauf en cas d’agrément spécifique.

La sensibilisation peut, elle aussi, contribuer à modifier les comportements. C’est ce à quoi travaille la Fondation Pairi Daiza en montrant aux visiteurs du Parc plusieurs de ces reptiles recueillis. Dans le Mersus Emergo, le public peut prendre connaissance des histoires qui se cachent derrière certains de ces animaux et ainsi réfléchir à cette question.

Parmi les autres animaux sauvés en 2020, il y avait aussi d’autres espèces de tortues, de nombreux serpents, iguanes, lézards et même… 3 caïmans à lunettes (Caiman crocodilus). Ce crocodilien peut atteindre une longueur de trois mètres. Ce n’est vraiment pas un animal fait pour vivre chez des particuliers…

Serpent Lézard Caïman à lunettes

En 2020 encore, le refuge de la Fondation Pairi Daiza a travaillé en étroite collaboration avec les services de police et de douane, qui confisquent régulièrement des reptiles dans le cadre d’actions en justice. Gageons que tous ces animaux recevront les meilleurs soins et auront une fin de vie heureuse grâce à l’équipe d’experts en reptiles de la Fondation Pairi Daiza.

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza – Photos : © Pairi Daiza / © Zoom Sur Lille