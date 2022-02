Du 25 au 27 février 2022, le salon du Tourisme Tourissima est de retour à Lille Grand Palais

Du 25 au 27 février 2022, le salon du Tourisme et des activités nature Tourissima est de retour à Lille Grand Palais ! Le rendez-vous des voyageurs des Hauts de France permet de dénicher des séjours et des activités nature hors du commun. Accueillant de multiples destinations en France et à l’étranger, le salon présente aussi les dernières tendances du tourisme et de l’outdoor pour des idées d’évasion et de loisirs à réaliser en famille, entre amis ou en solo.

Chaque année, le salon s’entoure des meilleurs spécialistes (professionnels et institutionnels du tourisme, blogueurs voyageurs) pour partager des expériences originales et insolites, conseiller et accompagner les visiteurs dans leurs recherches et proposer de bonnes affaires exclusives.

Animations festives, culturelles et gastronomiques, jeux concours et conférences donnent aux visiteurs un avant-goût de ses futures vacances.

Invitations Gratuites

Téléchargez vos invitations sur le site de Tourissima >>> cliquez-ici !!!

Informations pratiques

Lille Grand Palais

1, boulevard des Cités Unies

Dates : du 25 au 27 février 2022

Ouverture : de 10h à 18h

Tarif : 8€ – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

Plus d’infos : www.salons-du-tourisme.com/Lille

Source et images : DR / © Comexposium / © Les Salons du Tourisme